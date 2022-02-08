Заседание Святошинского районного суда Киева пытался «сорвать» кот.

Животное молниеносно привлекло внимание всех участников судебного процесса.

Снимки в Facebook разместила киевлянка Алина Кондратенко.

Как сообщалось ранее, Высший антикоррупционный суд не смог вынести решение по делу народного депутата Сергея Кузьминых. Меру пресечения не избрали, так как нардеп не явился на заседание.

В Киеве неизвестные напали на советника генерального прокурора Ирины Венедиктовой, экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили.