В МИД Украины опровергли слухи, что встречу Владимира Зеленского и Анналены Бербок отменили, чтобы послать определенный политический сигнал.

Спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «24 каналу» отметил, что на сегодня Киев превратился в мировой дипломатический центр. Украину посещает много иностранных гостей.

Кроме того, параллельно происходят многие телефонные разговоры. У Владимира Зеленского очень насыщенный график.

«Утверждения о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности», — подчеркнул Николенко.

Он также заверил, что никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии.

Бербок, комментируя свой отказ от поездки, сказала, что должна была приехать в Украину вместе с Жаном-Ивом Ле Дрианом – главой МИД Франции, но французская сторона изменила планы:

«Наша поездка была запланирована с моим французским коллегой, мы планировали встретиться с президентом Владимиром Зеленским. А сейчас изменились планы поездки».

Накануне CNN сообщило, что причиной отмены стал отказ Германии предоставлять Украине военную помощь, а также работа скандального «Северного потока-2».

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в очередной раз повторила отказ поставлять оружие Украине на фоне возможного вторжения России. Берлин выступает за мирный путь разрешения конфликта.