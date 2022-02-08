В Одесской области обнаружили отдаленное село, в котором не осталось ни одного жителя. Год назад умерла последняя жительница и с тех пор там больше никто не живет. Об этом рассказал журналист Игорь Столяров на своей странице в Facebook. В селе Ивановка Знаменской сельской общины Березовского района Одесской области когда-то проживало более 100 человек. По переписи 1989 года — 132 человека, 57 мужчин и 75 женщин. В 2001 году население сократилось до 124 человек. А в 2021 году скончалась последняя жительница села. "Сегодня узнал, что умерла последняя жительница села Ивановка Знаменской общины Березовского района. Раньше это было одно из самых отдаленных сел Великомихайловского района". Бабушка Маруся любила рассказывать о том, как она была замечательной певицей в хоре огромного местного колхоза. Она мечтала о возрождении своей деревни", — написал Столяров. Он добавил, что бабушка Маруся ко дню своей смерти фактически жила совсем одна в селе Ивановка. Компанию ей составляли два пса, которые бегали во дворе. Часть домов в деревне уже давно разрушена. Некоторые жители выехали в более оборудованные места, а старики – умерли. "Я много писал в прессе о невыносимой жизни жителей села, но чиновники, как правило, не желали менять жизнь людей к лучшему. Если вы увидите на карте Украины село Ивановка — все село вымерло. Последней была бабушка Маруся", — добавил Столяров. Село Ивановка было основано в 1890 году.

Скриншот Стоит отметить, что такое село в Украине не единственное. Ранее мы писали о селе Блешня под Черниговом, где весной 2021 умер последний житель. А также мы рассказывали о селе под Тернополем, где половина села уехала на заработки вместе со старостой.