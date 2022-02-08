Любители рыбки пряного посола обязательно будут в восторге от такого маринада. Даже лук его сметут в считанные минуты, поэтому овоща можно добавлять много. И не забудьте о кетчупе! Об этом пишет Etojizn. Ингредиенты на 2 свежемороженых рыбы (сельди или скумбрии): Лук репчатый – 1 шт. (можно и больше) Кетчуп или томатная паста (пасту нужно немного развести водой) – 4 ст. л. Масло подсолнечное – 120 мл Сахар – 2 ст. л. Соль – 1 ст. л. Кориандр горошком – 1 ч. л. Перец черный горошком (или смесь перцев) – 1 ч. л. Перец душистый – 4-6 шт. Лавровый лист – 2-3 шт. Уксус 9% — 50 мл. Пошаговый рецепт приготовления. Помойте и почистите рыбу от внутренностей, чёрных пленок и порежьте кусочками шириной примерно 2 сантиметра. Приготовьте маринад. В маленькую кастрюльку или ковш положите кетчуп, влейте растительное масло, добавьте сахар, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Хорошо перемешайте и поставьте на плиту. Соль и сахар должны раствориться, закипеть смесь. Как только все растворилось и хорошо закипело, влейте уксус, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте маринаду остыть до комнатной температуры. Лук порежьте тонкими полукольцами. Возьмите посуду соответствующего размера. Можно даже стеклянную банку, главное, чтобы она не была металлической. На дно посуды выложите половину лука. Затем переложите рыбу, а сверху остатки лука. Залейте все остывшим маринадом, чтобы полностью покрыл рыбу. Закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник. Через сутки ваша очень вкусная рыбка готова!

Фото: etojizn Раньше мы писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного посола в домашних условиях.