Биатлонистка Валентина Семеренко не сможет помочь сборной Украины на зимних Олимпийских играх-2022 и скоро вернется на родину. Отъезд спортсменки подтвердил президент федерации Василий Бринзак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сhampion.com.ua. "Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали", – сообщил функционер. Биатлонистка чуть не потеряла сознание из-за головокружения. Проблемы со здоровьем сделали невозможным продолжение гонки для 36-летней украинки. По словам Бринзака, после обследования в местной клинике Семеренко решили отправить домой ближайшим рейсом. Поскольку команде она не сможет помочь, тренеры проведут замену. Вместо Валентины Семеренко, которая накануне не смогла финишировать в индивидуальной гонке, выступления на Олимпиаде-2022 продолжит Анастасия Меркушина. Напомним, что в индивидуальной гонке среди мужчин торжествовал Кантен Фийон-Майе из Франции. Лучший среди украинцев – Дмитрий Пидручный (18-й).