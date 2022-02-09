Белый дом одобрил план Пентагона, согласно которому американские войска в Польше будут помогать американцам бежать из Украины в случае нападения России. Таким образом Администрация президента Джо Байдена пытается избежать хаотической эвакуации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal. По словам американских чиновников, около 1700 военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса, развернутого в Польше для оказания помощи, в ближайшие дни начнут устанавливать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные сооружения на границе Польши с Украиной, чтобы подготовиться к обслуживанию. . Войска не имеют права въезжать на территорию Украины и не будут эвакуировать американцев или совершать полеты с территории Украины. Вместо этого, по словам чиновников, миссия будет заключаться в предоставлении логистической поддержки для координации эвакуации американцев из Польши после того, как они прибудут туда из Киева и других частей Украины. Приблизительно 30 тысяч американцев находятся в Украине, и если Россия нападет, некоторые из них, а также Украинцы и другие лица, вероятно, захотят быстро уехать. По словам представителей Пентагона, над текущими планами по Украине тяготеет память о скорой эвакуации более 100 тысяч американцев и афганцев, которую американские и союзные силы провели в Кабуле в августе 2021 года. Некоторые из тех же военных командиров, участвовавших в кабульской миссии, сейчас возглавляют усилия США по Украине. "Все, кто пережил эвакуацию из Афганистана, считают, что она была великолепной, но вместе с тем хаотичной. Это было грязное, беспорядочное выведение войск. Мы не хотим хаотического вывода войск из Украины", — сказал один из представителей оборонного ведомства. Напомним, ранее Госдепартамент поручил приступить к эвакуации родственников сотрудников посольства США в Украине. В Госдепе объяснили эвакуацию семей дипломатов из Киева. Это называют меры предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала.