9 февраля пройдет мероприятие Galaxy Unpacked. В рамках презентации компания Samsung представит новые смартфоны и планшеты. Что известно о будущих новинках – в материале РБК-Украина. Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung точно покажет. Он похож на Galaxy Note. В устройстве Galaxy S22 Ultra будут прямые углы и большой 6,8-дюймовый дисплей. Гаджет получит стилус S Pen, хранящийся в специальном разъеме внутри смартфона. Разрешение экрана-3080х1440 пикселей. Частота обновления кадров – от 1 до 120 Гц. В качестве защиты выступит Gorilla Glass Victus, а в качестве процессора инженеры выбрали Exynos 2200. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, устройство можно зарядить от 45-ваттного адаптера. На задней панели устройства находятся 4 камеры: основная – на 108 Мп (f/1,8), ультраширокая – на 12 Мп, а также телеобъективы по 10 Мп. Один из них обеспечит десятикратное приближение, а другой трехкратное. Фронтальная камера получит 40 Мп. Samsung Galaxy S22 и Samsung Galaxy S22+ Galaxy S22 станет логичным продолжением Samsung Galaxy S21. Смартфон получил 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей. Разрешение составит 2340×1080 пикселей, а частота обновления кадров будет динамической – от 10 до 120 Гц. За защиту экрана отвечает стекло Gorilla Glass Victus. У Samsung Galaxy S22+ будут те же характеристики, но уже при диагонали 6,6 дюйма. Galaxy Tab S8, Galaxy S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra "Младшую" модель ждет 11-дюймовый TFT-экран. Разрешение – 2560×1600 пикселей. "Средняя" модель получит 12,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением в 2600×1752 пикселя. Флагман же ждет 14,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением в 2960×1848 пикселей. Ранее издание РБК-Украина писало, что презентация новых гаджетов Samsung состоится сегодня, 9 февраля, в 17.00 по киевскому времени. Помимо классической презентации, компания Samsung проведет аналогичное мероприятие в метавселенной.