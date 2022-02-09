Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Для нас очень важна помощь в сфере военной медицины. В Украине восьмой год идет российско-украинская война. За это время погибли 13 тысяч украинских граждан. Еще 30 тысяч были ранены во время этой войны. И, судя по всему, Путин не собирается эту войну прекращать. Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и военной медицины», — прокомментировал заместитель Министра обороны Украины.

Украине передан мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, обеспечивающий предоставление медицинской помощи на уровне бригады. Все модули можно развернуть и свернуть за 20 минут.

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