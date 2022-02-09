Компания Apple заявила о намерении оборудовать собственные смартфоны функцией Tap to Pay. Это позволит бизнесу принимать бесконтактные платежи устройством. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Apple. Tap to Pay будет принимать средства с помощью расчета Apple Pay, бесконтактной банковской картой или другим цифровым кошельком. Чтобы оплатить что-либо, нужно будет поднести свой "кошелек" к устройству продавца. Оплата производится благодаря технологии NFC. Известно, что функция станет доступна для iPhone XS и более новых устройств компании. Однако некоторое время она будет работать только на территории Соединенных Штатов Америки. Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания также планирует оборудовать функцией Face ID устройство iMac. Также Apple готовится к весенней презентации, которая ожидается уже в начале марта.