В Полтаве волонтеры озабочены тем, что из больницы с матерью выписывают 4-летнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию 2 февраля 2022 года. При этом на его теле медики заметили синяки. Небезразличные опасаются, что мать продолжит избивать сына. Об этом сообщает ТСН. По словам волонтеров, ребенок сам ничего рассказывать не хочет. Мальчик сильно испуган и в присутствии посторонних людей всегда молчит. При этом в больнице он был весь в гематомах и даже не мог ходить. Медики ставили ему катетор. Волонтеры отмечают, что ни полиция, ни социальные службы не пришли проверить семью. "Мать постоянно путается в показаниях. Каждый раз рассказывает о случившемся с ее сыном. Диагноз тоже никто не говорит. Сначала говорила, что он отравился случайно крысиным ядом, а потом, что его избила старшая сестра, которой, на минуточку, 7 лет ", – говорят волонтеры. У них тоже есть подозрение, что мать мальчика выпивает. В полиции эти подозрения отвергают. Правоохранители говорят, что мать ребенка и других родственников они уже опросили. По факту избиения ребенка возбуждено уголовное производство по ст. 125, но в полиции ждут выводы врачей, которые должны подтвердить или опровергнуть информацию о насилии со стороны родных. Напомним, в Польше подростки в автобусе избили украинца в госпитализацию. Мы также писали о том, что харьковчанка умоляет спасти ее от мужчины-тирана, который 5 лет издевается над ней на глазах у детей.