Министерство иностранных дел России выдвинуло условия для деэскалации ситуации на границе с Украиной. Среди требований Москвы – вывод с украинской территории иностранных военных инструкторов и вооружений, а также отказ от учений из НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, добиться деэскалации ситуации на границе с Украиной можно достаточно быстро. Как отметила представитель МИД РФ, для этого следует прекратить поставки Украине вооружений, отозвать западных военных советников и инструкторов. "Прекратить совместные учения ВСУ (Вооруженных сил Украины – ред.) и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву Иностранные вооружения за пределы украинской территории", — добавила Захарова. Еще одним условием безопасности в регионе представитель российского МИД назвал отказ НАТО от политики открытых дверей. Она предложила Украине отказаться от вступления в Альянс и вернуться к "внеблоковому" статусу. При этом Захарова сослалась на Декларацию о суверенитете Украины с 1991 года. Напомним, в преддверии министры иностранных дел Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан Ив Ле Дриан назвали важный шаг в деэскалации ситуации на границе с Россией. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников оценил возможность эскалации со стороны России.