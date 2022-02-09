На Олимпийских играх завершились соревнования саней-двоек у мужчин. Об этом сообщает РБК-Украина. В заездах участвовало 17 пар санкаров. Среди них были и украинцы Игорь Стахов и Андрей Лысецкий, которые с результатом 2:00,063 заняли 15 место. Первые два места заняли германские санкари, бронза у австрийцев. Для Тобиаса Вендля и Тобиаса Артля эта золотая олимпийская награда стала уже пятой в карьере. Результаты мужских саней-двоек: Германия (Тобиас Вендль и Тобиас Артль) – 1:56,554 Германия (Тони Эггерт и Саша Бенеккен) – 1:56,653 Австрия (Томас Штой и Лоренц Коллер) – 1:57,065 Напомним, что кореец Хван Де Хон выиграл "золото" в шорт-треке.