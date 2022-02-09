В сети опубликовали видео избиения советника генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Зураба Адеишвили.
Видео появилось в Telegram-канале «Депутатская курилка».
Судя по кадрам, Адеишвили догоняли. Один из нападавших ударил его ногой.
Сведения об инциденте зарегистрированы в Печерском районе. Следователи сейчас устанавливают личности нападавших.
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