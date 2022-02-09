Сегодня, 9 февраля, компания Samsung проведет презентацию Galaxy Unpacked 2022. Продемонстрирует новые флагманские модели Galaxy S22 и планшеты Tab S8. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Samsung.

Презентация начнется в 17.00 по киевскому времени.

Ожидается, что украинский офис компании разыграет новые устройства Galaxy. Правила и условия розыгрыша будут озвучены уже во время трансляции. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Samsung представит новую модель Galaxy S22 и в метавселенной. В частности, опубликованы цены на флагманские смартфоны, которые вскоре появятся в продаже. Тем временем компания заявила об использовании пластика из переработанных рыболовных сетей при выработке смартфонов.