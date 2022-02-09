Следователи Государственного бюро расследований рассматривают три версии трагедии на Южном машиностроительном заводе в Днепре, где нацгвардеец Атемий Рябчук расстрелял коллег.

Подробности сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, пишет «УП». Первая версия (основная) — совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.Вторая — совершение преступления в связи с тем, что подозреваемый страдает психическим заболеванием и пребывал в состоянии аффекта.Третья – совершение подозреваемым преступления по поручению других лиц с целью дискредитации правоохранительных органов, дестабилизации правопорядка в стране и т.д.

В ГБР добавили, что с целью проверки третьей версии были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

«В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в этой части он начал в конце октября 2021 года. По его словам, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны от солдат солдат старшего призыва, начавшегося с конца ноября 21 года и продолжавшегося до момента совершения преступления. Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле через сообщение им командирам о нарушении военного устава при несении служб и т.д. Подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления находился в таком эмоциональном состоянии как затмение и злоба, что ограничивало его осознание действий, которые он совершал. Эти обстоятельства будут проверяться во время уже проводимой психолого-психиатрической экспертизы», — заявил Сухачев.

Он также напомнил, что 3 февраля Рябчук сменил адвоката и отказался от своих предыдущих показаний.

Накануне нацгвардеец Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по людям в Днепре, заявил, что устал терпеть злость и несправедливость.

Как сообщалось ранее, представители комиссии МВД установили факты «внеуставных отношений» в воинской части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу. Также установлены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.