В 2021 году украинская армия приняла на вооружение 11 образцов техники, еще 10 допустили к подконтрольной эксплуатации.
Об этом со ссылкой на АрмияInform пишет Defense Express.
Допущены к эксплуатации в ВСУ:
- машина штабная с штабным прицепом МШ-ПШ;
- беспилотный авиационный комплекс Fly Eye 3.0 (польского производства);
- мастерские МТО-80Д и ПРИЗС-70Д;
- тепловизионные прицелы ПП-61 «Лазар» и ПО «Лазар»;
- транспортные фильтровентиляционные агрегаты АФТ-100Н-24 и АФТ-100А-24;
- устройства защиты авиационной связи «Фалькон-01П» и «Фалькон-02Д».
На вооружение Вооруженных сил Украины в 2021 году было принято:
модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У «Верба»;
БпАК «Лелека-100»;
трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения 80К6КС1 «Феникс»;
металлические лопасти несущего винта для вертолетов типа Ми-24;
унифицированную дымовую шашку УДШ-У;
ручные дымовые гранаты ДГ01-ИК и ДГ01-Б;
унифицированные электронно-учтенные системы зарегистрированных транспортных средств ВС Украины специального назначения;
мобильный банно-прачечный модуль МЛПМ;
гидрографический катер «Дмитрий Чубарь»;
рейдовый разъездной катер «Аіст».
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