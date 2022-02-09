В 2021 году украинская армия приняла на вооружение 11 образцов техники, еще 10 допустили к подконтрольной эксплуатации.

Об этом со ссылкой на АрмияInform пишет Defense Express.

Допущены к эксплуатации в ВСУ:

машина штабная с штабным прицепом МШ-ПШ;

беспилотный авиационный комплекс Fly Eye 3.0 (польского производства);

мастерские МТО-80Д и ПРИЗС-70Д;

тепловизионные прицелы ПП-61 «Лазар» и ПО «Лазар»;

транспортные фильтровентиляционные агрегаты АФТ-100Н-24 и АФТ-100А-24;

устройства защиты авиационной связи «Фалькон-01П» и «Фалькон-02Д».

На вооружение Вооруженных сил Украины в 2021 году было принято:

модернизированную реактивную систему залпового огня БМ-21У «Верба»;

БпАК «Лелека-100»;

трехкоординатную радиолокационную станцию ​​обнаружения 80К6КС1 «Феникс»;

металлические лопасти несущего винта для вертолетов типа Ми-24;

унифицированную дымовую шашку УДШ-У;

ручные дымовые гранаты ДГ01-ИК и ДГ01-Б;

унифицированные электронно-учтенные системы зарегистрированных транспортных средств ВС Украины специального назначения;

мобильный банно-прачечный модуль МЛПМ;

гидрографический катер «Дмитрий Чубарь»;

рейдовый разъездной катер «Аіст».

Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.

Около 33% украинцев считают, что предоставление Украине вооружений со стороны США и стран-членов НАТО провоцирует Россию на агрессию.