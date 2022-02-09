Третий президент Грузии Михеил Саакашвили спел на заседании суда гимн Украины. Отметим, 9 февраля в Тбилисском городском суде проходит слушание по обвинению в хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

Саакашвили развернул украинский флаг, который, как он сообщил, прислали украинские депутаты.

В суде он также сообщил, что после провала в Украине, куда президенту России Владимиру Путину не позволят вторгнуться, он прибегнет к плану «Б» – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.

https://www.youtube.com/watch?v=LcKO7O4UYSc

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили обратился к обществу, заявив что российский президент Владимир Путин руками Бидзины Иванишвили (грузинско-российский миллиардер и основатель партии «Грузинская мечта», которая отодвинула от власти Саакашвили) пытается его ликвидировать.