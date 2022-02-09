Сегодня, 9 февраля 2022, США доставили в Украину еще одну очередную партию военной помощи. Речь идет о 80 тоннах боеприпасов для Вооруженных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Алексея Резникова. "Девятая "птичка" под флагом США и второй грузовой самолет военной помощи для Вооруженных сил Украины, который сегодня принял "Борисполь". В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов", — отметил он. Напомним, сегодня в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В частности, в этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных. Также сообщалось, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение для кораблей, которое позволит противостоять России в Черном и Азовском морях.