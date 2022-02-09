Кабинет министров расширяет программу «єПідтримка» на тех, кто привился от COVID-19 бустерной дозой.

Уже известно, что 500 гривен будут выплачивать с 14 марта.

Также известно, что Кабмин планирует продлить срок использования «ковидной тысячи» с 4 до 9 месяцев. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 9 февраля.

Документом предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

Украина получила первую партию лекарств против COVID-19 «Молнупиравир». Молнупиравир — это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

С начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое. В настоящее время в больницах находятся почти 2,5 тысячи детей с коронавирусом или подозрение на него.

В «Дії» появился новый COVID-сертификат, сгенерировать его могут те, кто получил бустерную прививку.

С 31 января украинцев, которые отказываются от вакцинации против COVID-19, обязаны не допускать на работу. Нужно иметь хотя бы одну дозу прививки от коронавируса.