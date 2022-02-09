Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал приглашение Украины для участия в саммите Североатлантического альянса. Однако, по его словам, нужно определить формат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию La Vanguardia. "Да, я думаю, что это хорошая платформа для встреч с партнерами, но я думаю, что мы должны определиться с точным форматом. Я с большим нетерпением жду саммита", – заявил он. При этом он подчеркнул, что Испания — идеальное место для проведения саммита. "Он показывает, что НАТО — это трансатлантический альянс. Если мы чему-то и должны научиться этому кризису, так это потому, что европейцы и американцы должны держаться вместе", — добавил Столтенберг. Ранее президент Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. Отметим, что саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня.