Скандалы в Нацотборе на Евровидение 2022, финал которого состоится 12 февраля – это обычная практика. И вряд ли такая тенденция когда-нибудь изменится. Такое мнение в комментарии Styler высказал ведущий этого годового Национального отбора, звезда шоу Твой день на 1+1 Тимур Мирошниченко. "Нравится нам это или нет, но скандалы – это, в принципе, часть шоу-бизнеса, а когда на кону Евровидения – возможность представлять свою страну на целую Европу, на 200 миллионов зрителей, то они соответственно масштабируются к ответственности и размеру мероприятия", – сказал ведущий. "Скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение возникают каждый год. К сожалению, без них никак", — добавил он.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko) Вместе с тем, Тимур подчеркнул, что в этом году в финале собрались "прекрасные молодые и современные артисты". "Они все понимают всю ответственность и нагрузку, которая ляжет на них. И они готовы к этому. Фаворит, конечно, у меня есть. Но не могу сказать. Не имею права. Буду болеть за него всем сердцем и желать победы", — сказал он. шоумен.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko) Также Мирошниченко рассказал, кого из всех артистов, представлявших Украину за все годы на песенном конкурсе, считает для себя главным фаворитом. "Если посмотреть на всех 16 артистов, которые в разные годы представляли Украину, то все они реально прекрасны. Ну, почти все. Но Джамала для меня будет всегда занимать отдельное место в моем личном зале славы Евровидения", — говорит ведущий. "Во-первых, у Джа особенная энергетика. Такой нет больше ни у кого. Она своим голосом вроде бы погружает тебя в историю, о которой поет. Это редкий дар. Ну, а во-вторых, именно благодаря ей Евровидение вернулось в Киев, а я смог претворить в жизнь свою заветную мечту — стать ведущим международного финала большого Евровидения", — пояснил он.

Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko) Все песни Нацотбора на Евровидение 2022 Заметим, что на сегодняшний день уже все исполнители (кроме Wellboy — его песню Nozzy Bossy еще широкую общественность не слышали) представили свои творения, с которыми будут тягаться за право представлять нашу страну на 66-м песенном конкурсе. Kalush Orchestra — Стефания ROXOLANA — Girlzzzz Alina Pash — Тени Забытых Предков Our Atlantic — Моя любовь CLOUDLESS — All be Alright Michael Soul — Demons BARLEBEN — Hear My Words Напомним, ранее одну из фавориток Нацотбора Алину Паш обвинили в поездке в Крым из-за российской границы. Позже певица назвала "заказухой" скандал с концертом на аннексированном полуострове. Читайте также интервью лидера группы CLOUDLESS, в котором он рассказал о Донецке, президенте и мечтах. А еще предлагаем вам разговор с BARLEBEN – участником Нацотбора, который участвовал в военных операциях на Донбассе, защищая Украину от российского захватчика.