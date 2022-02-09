В аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с военной помощью от Великобритании, на его борту находятся военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter:

«8 и 9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании — военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны ВСУ».

Он добавил, что на борту самолета находятся бронежилеты, каски и другой груз.

Он также поблагодарил партнеров за неизменную политическую и дипломатическую поддержку и военную помощь.

LIVE: Ukraine receives consignment of weapons from UK https://t.co/5JuAJ4RE8t — Reuters (@Reuters) February 9, 2022

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Около 33% украинцев считают, что предоставление Украине вооружений со стороны США и стран-членов НАТО провоцирует Россию на агрессию.