Преподавательница Евгения Бильченко, которую со скандалом уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за отрицание российской агрессии, которую называла «гражданской войной», серьезно болеет — подозрение на рак. При этом, согласно российскому законодательству, она не может лечиться в государственных поликлиниках и пользоваться стационаром.

У себя в Facebook она часто намекала на то, что у нет сил жить, поскольку ее съедает болезнь и нет работы.

Бильченко предлагают устроиться дворником, но она говорит, что не потянет труд физически.

Она также говорит, что из-за волны негатива после новости о болезни закрыла страницу, и «людей с двухцветными флагами на аватарке она в друзья принимать не будет».



Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за антиукраинские высказывания, пожаловалась на невыносимую жизнь в России.