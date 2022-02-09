Нацгвардеец Артемий Рябчук, который открыл стрельбу по людям в Днепре, заявил, что устал терпеть злость и несправедливость. Напомним, ночью 27 января пять человек были убиты, еще столько же ранены.

Его заявление цитирует ТСН. «– У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и…— Устал терпеть?— Да».

Как сообщалось ранее, представители комиссии МВД установили факты «внеуставных отношений» в воинской части в Днепре, где нацгвардеец Артемий Рябчук устроил смертельную стрельбу. Также установлены нарушения порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии.

Накануне стало известно, что Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний.

Напомним, 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, а затем скрылся с оружием. На момент трагедии в помещении было около 22-х солдат. Двое смогли выбежать на улицу, вызвать полицию и «скорую». Погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

После этого Артем Рябчук связался с правоохранителями и сдался.

В сети появилось видео, как Рябчук расстреливал людей.

Также сообщалось, что Рябчук имел проблемы в коллективе. И начались они после того, как парень предупредил драку между солдатами. Вместо того, чтобы принять меры, руководство признало его «стукачом», начались издевательства над ним. При этом односельчане Артема говорят, парень был с обостренным чувством справедливости, более того, верующим.

Игорь Степанов – адвокат Артема Рябчука, расстрелявший военнослужащих Национальной гвардии в Днепре, заявил, что в отношении его подзащитного были нарушены права во время прохождения службы в части 3021 Национальной гвардии Украины.