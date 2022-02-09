8 февраля закончился второй этап льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Другими словам, украинцы более не могут растамаживать свои «евробляхи» по льготным условиям. 9 февраля вступили в силу штрафные санкции.
Как говорится в материале Тoday.ua, полицейские могут на месте остановки оштрафовать на 8 500 грн за управление автомобилем на еврономерах, у которого просрочен срок ввоза.
Кроме того, могут оштрафовать за управление автомобилем лицом, которое не ввозило автомобиль в Украину. При повторном нарушении штраф составит 17 000 гривен.
В то же время, в соответствии с Таможенным кодексом, за несоблюдение режимов временного ввоза и транзита авто предусмотрены такие штрафы:
- 850 грн – за нарушение сроков временного ввоза не более, чем на 3 дня;
- 5 100 грн – за повторное правонарушение по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года;
- 17 000 грн – от 10 до 20 суток;
- 85 000 грн – от 20 до 30 суток;
- 170 000 грн или конфискация – более 30 суток, а также потеря, разукомплектование;
- 170 грн (или предупреждение) – за нарушение сроков транзита не более, чем на сутки;
- 3 400 грн – от суток до 10-и;
- 8 500 грн – от 10 до 20 суток;
- 85 000 грн – от 20 до 30 суток, выдача без разрешения;
- 170 000 грн или конфискация – более 30 суток, потеря, разукомплектование.
У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху«. Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.
Иностранцев, которые ввозили автомобили на еврономерах, не освободили от ответственности по ст. 469 Таможенного кодекса, которая предполагает штраф в 34 000 грн за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу.