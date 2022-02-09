8 февраля закончился второй этап льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации. Другими словам, украинцы более не могут растамаживать свои «евробляхи» по льготным условиям. 9 февраля вступили в силу штрафные санкции.

Как говорится в материале Тoday.ua, полицейские могут на месте остановки оштрафовать на 8 500 грн за управление автомобилем на еврономерах, у которого просрочен срок ввоза.

Кроме того, могут оштрафовать за управление автомобилем лицом, которое не ввозило автомобиль в Украину. При повторном нарушении штраф составит 17 000 гривен.

В то же время, в соответствии с Таможенным кодексом, за несоблюдение режимов временного ввоза и транзита авто предусмотрены такие штрафы:

850 грн – за нарушение сроков временного ввоза не более, чем на 3 дня;

5 100 грн – за повторное правонарушение по превышению срока временного ввоза не более чем на 3 суток и если лицо привлекалось к ответственности за такое нарушение в течение года;

17 000 грн – от 10 до 20 суток;

85 000 грн – от 20 до 30 суток;

170 000 грн или конфискация – более 30 суток, а также потеря, разукомплектование;

170 грн (или предупреждение) – за нарушение сроков транзита не более, чем на сутки;

3 400 грн – от суток до 10-и;

8 500 грн – от 10 до 20 суток;

85 000 грн – от 20 до 30 суток, выдача без разрешения;

170 000 грн или конфискация – более 30 суток, потеря, разукомплектование.

У некоторых украинцев во время экспертизы в Сервисных центрах МВД (МРЭО) могут изъять «евробляху«. Дело в том, что многие покупают старые авто с поврежденными VIN-кодами, легализовать такой автомобиль будет сложно. Зачастую его конфискуют, а против владельцев начинают уголовные производства.

Иностранцев, которые ввозили автомобили на еврономерах, не освободили от ответственности по ст. 469 Таможенного кодекса, которая предполагает штраф в 34 000 грн за передачу транспортного средства в пользование третьему лицу.