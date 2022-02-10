Galentines Day появился совсем недавно, и его отмечают в Британии и во многих других странах Европы отмечают 13 февраля. С каждым годом этот праздник набирает все большую популярность и его называют альтернативой дню Святого Валентина. Что это за праздник, как он появился, и почему он набирает такую безумную популярность – читайте в материале ниже. Что такое Galentines Day и как он появился Galentines Day – это праздник подруг. Его название происходит от слова Gal – в переводе с английского сленга означает "Девушка". В этот день девушки празднуют любовь к своим подругам, независимо от того, одиноки они или нет. Еще этот праздник называют – день святого Галентина и днем всех женщин. Именно своих подруг девочки в этот день осыпают любовью и вниманием и делают это больше, чем в любой другой день в году. Как пишет Cosmopolitan, за появление этого праздника следует поблагодарить героиню сериала "Парки и зоны отдыха" Лесли Ноуп. В одной из серий главная героиня сериала заявила в канун дня Святого Валентина, что нужно 13 февраля устроить отличную вечеринку для ближайших подруг и непременно вручить им подарки. "Каждый 13 февраля мы с подругами оставляем своих мужчин и бойфрендов дома. А потом идем и отрываемся по полной всю ночь", — сказала героиня. Как отмечают Galentines Day Идею такого праздника жительницы США и Великобритании быстро унесли в реальную жизнь. Поэтому с 2010 года Galentines Day занял свое место в зимних праздниках. Девушки собираются вместе, делятся своими новостями, посещают кафе и спа-салоны, дарят друг другу подарки. И отмечают свою дружбу, любовь и благодарность друг другу. Более того, некоторые компании стали проводить рекламные акции и предлагать специальные подарки для женщин к этому празднику. Как отмечают девушки во всем мире, этот праздник помог преодолеть раздражение от романтического шума перед днем Святого Валентина, когда все носятся в поисках подарков и организуют романтические ужины. А также такой праздник позволяет каждой женщине почувствовать себя прекрасной, независимо от того, есть у нее партнер или нет. Потому что на день Святого Валентина многие женщины впадают в депрессию от того, что им не с кем отпраздновать праздник влюбленных. По сериальной традиции, 13 февраля нужно собраться на поздний завтрак и обязательно поесть вафель и фритатту. А потом спланировать общий поход куда-нибудь. Вечером обязательно должна быть вечеринка. И всем участникам нужно вручить подарок, символизирующий женскую натуру и любовь к самой себе. Ранее мы писали о том, что можно подарить на день Святого Валентина вместо букета цветов. А также рассказывали, что не стоит дарить на день Святого Валентина.