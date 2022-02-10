Правительства Дании и США начали переговоры о новом оборонном соглашении. В частности, соглашение может включать присутствие американских войск и военной техники на датской земле. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. По ее словам, переговоры, проведенные по просьбе Соединенных Штатов, начались после того, как Вашингтон в последние годы укрепил военное сотрудничество с Норвегией и странами Балтии. "Такое соглашение напрямую между США и Данией откроет возможности для нового сотрудничества и деятельности в ряде отдельных военных областей в Дании. Это может включать размещение американских солдат в Дании", — заявила Фредериксен. Напомним, ранее Министерство обороны Дании повысило боевую готовность Вооруженных сил из-за угрозы вторжения РФ в Украину.