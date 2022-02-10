В ближайшие сутки, 11 февраля, в Украине все еще будет преобладать теплая погода. Существенных осадков в большинстве областей синоптики не ожидают.

Своим прогнозом поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом обусловят атмосферные фронты северной циклоничности на северо-востоке и западе страны. В некоторых регионах местами возможна гололедица.

«Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в северо-восточных областях небольшой мокрый снег, днем ​​в западных областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. В северных, восточных, центральных областях, в Карпатах и ​​Закарпатье на дорогах ночью и утром местами гололедица», — говорится в сообщении синоптиков.

Ветер завтра будет преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, в южной части местами до 13° тепла, в Карпатах около 0°.

Спасатели предупредили об опасности выхода в горы в ближайшие дни. Дело в том, что высота снежного покрова не позволяет им сразу же выдвигаться на место чрезвычайной ситуации.

В Карпатах спасатели фиксируют уникальное, но чрезвычайно опасное явление – «снежные фонтаны». Погода в Украине на этой неделе, с 7 по 13 февраля, будет богатой на осадки и сильный ветер. При этом сильных морозов не прогнозируют.

В феврале средняя месячная температура ожидается на уровне 0-5 мороза, на юге до 1 градуса тепла — это близко к климатической норме.