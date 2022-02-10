Цены на хлеб в Украине в 2022 году будут разительно отличаться от ценников 2021 года. Ожидается, что хлебобулочные изделия прибавят в цене ближе к осени.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, пишет «Сегодня».

По его словам, покупать хлеб этой осенью украинцы будут по цене в 35% больше от прошлогодней стоимости.

«Сейчас фермеры вышли в поле. Началось питание озимых. Это первое мероприятие, которое проводят украинские хлеборобы. По сравнению с прошлым годом, питание озимых подорожало в 3,1 раза из-за подорожания азотных удобрений», – отметил Томич.

Кроме того, состояние озимых на украинских полях хуже, чем год назад, многие фермеры по этой причине потеряли большое количество урожая.

«У некоторых они составляют 25%. Кроме того, само состояние озимых в среднем хуже, чем в прошлом году. Урожай озимой пшеницы в 2022 году будет меньше, чем в 2021 году. Ведь украинские фермеры из-за подорожания удобрений, работают себе в убыток», – рассказал Иван Томич.

Государственное регулирование цен не помогло, в Украине серьезно дорожает куриное мясо.

В Украине цена на сахар снова выросла. В частности, стоимость килограмма в январе 2022 составила 25,78 грн. Однако в феврале цена выросла.

В Украине выросли цены на крупы. По сравнению с декабрем 2021 года цены на гречку, рис и пшено увеличились на несколько гривен за килограмм.