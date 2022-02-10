Пока английский "Уотфорд" всеми силами пытается сохранить прописку в Премьер-лиге, местные любители поностальгировать вспоминают ламповые футбольные 70-ые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter MotherSoccer.

PopSocceR pic.twitter.com/koenGLwskp — MotherSoccer (@MotherSoccerNL) February 9, 2022 Фотографии с музыкантами Родом Стюартом и Элтоном Джоном на тренировке тогда еще скромного "Вотфорда" способны взорвать сеть. Причем, эти фото – не позирование перед камерой или маркетинговый ход. Звездный дуэт действительно потел на поле вместе с футболистами. Дело было в 1973 году, а предшествовала этой истории детская мечта. Чем грезит каждый спортивный фанат, особенно после появления компьютерных игр типа FIFA Manager? Верно, приобретением любимого футбольного либо другого клуба. Элтон Джон вырос в пригороде Лондона и с детства фанатов от "Вотфорда". Зря, что "шершни" того поколения без особых перспектив выступали в 3-м Дивизионе (Юг), а затем – и во вновь 4-й лиге. Как только Джон добился успеха, то сразу приступил к реализации заветных мечтаний. В 1972 году он занял должность вице-президента "Вотфорда". Как раз в тот период его и заснимали вместе с давним другом Стюартом на тренировке на "Викаридж Роуд". Сохранились в архивах и более атмосферные фотографии. Например, будущий сэр Элтон Джон играет головой, вместе с еще одним будущим рыцарем Британской империи Родом Стюартом слушает тренерские наставления, а затем вместе с командой принимает душ в раздевалке. В 1975 году Джон стал главой правления "Вотфорд". Под руководством знаменитого музыканта "шершни" вышли в Первый дивизион по итогам сезона 1981/82, сразу едва не стали чемпионами и сыграли в финале Кубка Англии в 1984-м. В конце концов, эра Элтона Джона на "Викаридж Роуд" завершилась в 1987 году. Он еще возвращался в менеджмент "шершней" на несколько лет на рубеже тысячелетий, чтобы найти новых инвесторов, и при первой возможности посещает домашние матчи команды. Восемь лет назад во время специальной церемонии "Уотфорд" переименовал восточную трибуну домашней арены в честь сэра Элтона. Для фанатов "шершней" он – живая легенда, выведшая скромный клуб из пригорода к вершинам английского футбола. Напомним, что недавно форвард МЮ Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу подписчиков в Instagram.