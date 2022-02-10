Глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявил, что это был «разговор немого с глухим». В ходе переговоров обсуждали ситуацию на границе с Украиной.

Как пишет «Дождь», Лиз Трасс сказала, что у России «еще есть возможность остановить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования»:

«Факты говорят сами за себя. Мы видим увеличение количества войск, оружия на границе с Украиной, и считаем это угрозой. Мы также наблюдаем гибридную кибервойну и другие виды войны направленные на то, чтобы подорвать демократию на Украине».

Лавров в свою очередь заявил, что это не Россия угрожает другим странам, а ей угрожают.

Трасс также подчеркнула, что западные страны «должны четко дать понять», «Северный поток-2» не заработает в случае эскалации конфликта с Украиной.

В итоге Лавров заявил, что Британия не слушает Россию:

«Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили».

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений.

