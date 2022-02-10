Ученые выяснили, как снизить высокий уровень сахара в крови при диабете. Специалисты заявили, что стабилизировать его поможет яблочный уксус. Этот напиток оказывает сильное влияние на уровень сахара в крови, сообщает Express. Отметим, что сахарный диабет 2 типа – хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасных уровней. Высокий уровень сахара в крови является результатом нарушения выработки инсулина. Что показало исследование Ученые рассказали, что исследование было проведено на 110 пациентах с сахарным диабетом 2 типа, которые были отобраны и распределены на две группы. Интервенционной группе давали 15 мл яблочного уксуса в 200 мл воды во время ужина в течение трех месяцев. Другая группа получала плацебо. Специалисты в течение исследования следили за HbA1c (средним уровнем глюкозы в крови). Ученые обнаружили "значительное" изменение HbA1c и уровня сахара в крови натощак в интервенционной группе. Исследователи пришли к выводу, что если регулярно принимать яблочный уксус, то он окажется эффективным в лечении сахарного диабета. Как объясняют ученые, когда вы употребляете избыточные калории и жир, ваше тело создает нежелательное повышение уровня глюкозы в крови. Симптомы сахарного диабета Многие люди болеют сахарным диабетом 2 типа, даже не подозревая этого. К основным симптомам относятся: Мочитесь чаще, чем обычно, особенно ночью; Постоянное чувство жажды; Чувство сильной усталости; Похудение; Порезы или раны заживают дольше; Затуманенное зрение. Ранее мы сообщали, что эндокринолог назвала симптомы, указывающие на диабет у детей. Также мы писали, какие симптомы указывают на развитие опасной болезни.