Финал Нацотбора на Евровидение 2022 года состоится уже 12 февраля. Трансляцию действа, на котором изберут представителя Украины на прошедшем в Турине 66-м песенном конкурсе, можно будет смотреть в 18:30 в прямом эфире канала UA: ПЕРВЫЙ. Вокруг участников национального отбора уже развернулось несколько скандалов, без которых, по мнению ведущего шоу Тимура Мирошниченко, конкурс не обойдется никогда… И вот может назреть еще один. В чем суть предполагаемого скандала? То то же. Как известно, членами жюри Нацотбора стали Джамала, Ярослав Лодыгин и Тина Кароль. Последняя будет в жюри не впервые – в позапрошлом году она уже была среди экспертов, которые определяли, кого отправлять на Евровидение от нашей страны. Но в прошлом году в отборе не участвовал Антон Уэльбой, он же Wellboy. Как связаны эти два факта? Дело в том, что в декабрьском интервью, еще до оглашения состава жюри, Тина Кароль дала интервью "КП в Украине", где призналась, что вместе с Бардашем занимается раскруткой Антона . В частности, Кароль якобы дала деньги на запись дебютного трека артиста "Гуси", который "порвал" украинское (и не только) медиапространство (интересно, что этот хит исчез с официального YouTube-канала певца). "Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в долевом участии. Сначала первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе двигаться .Но я сразу Бардашу сказала — ты заявляешь, что его продюсер, я только буду соучастником", — сказала Тина. То есть, по крайней мере, до недавнего времени, у певицы вероятно был чисто "шкурный интерес" в успешной карьере самого Вельбоя. До недавнего времени, потому что Wellboy в начале февраля доверил собственные рекламные проекты и интеграции своего бренда агентству Secret Service Celebrity Marketing… Но значит ли это, что он "порвал" с Тиной Кароль — точно неизвестно. Что говорят организаторы Нацотбора и Wellboy? Styler обратился за комментариями к организаторам национального отбора с вопросом, нет ли "конфликта интересов" в том, что в состав жюри входит эксперт, потенциально заинтересованный в победе одного из конкурсантов. "Считаем, что здесь целесообразно комментировать Тини Кароль, однако отметим, что она не музыкальная продюсерша Wellboy", — ответили нам в оргкомитете. А вот команда артиста была еще лаконичнее. "Нам неинтересен этот вопрос. Тина не участвует в оперативной работе. Но продюсер один – Юрий Бардаш", – сказали нам представители Wellboy. Отметим: Тина Кароль и сама говорила, что не продюсер Wellboy. Потому ничего нового мы не узнали. За комментарием мы также обратились к представителям поп-дивы. Но к моменту публикации материала никакого ответа не получили. А это, кстати, общий трек Вельбоя и Кароль. Здесь нет никаких намеков на скандал – просто яркая коллаборация двух талантливых творческих единиц: Напомним, что результаты общего голосования на Нацотборе определяют результаты голосования зрителей и результаты голосования судей в соотношении 50 на 50. Каждый судья будет выставлять участникам баллы от 1 до 8. В финале Нацотбора Wellboy выступит с песней Nozzy Bossy. Она, по словам артиста, "о силе села, земле, которая дает тебе энергию" и о "босоногих людях, идущих по этой планете". "Я себя считаю босяком. Иду куда-нибудь, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайф", — говорит певец. Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юрий Бардаш (@george.bardash) Учитывая, что по состоянию на 10 февраля Wellboy презентовал лишь фрагмент своего конкурсного трека, то букмекеры не слишком верят в него – Антону прочат только 5 место. А вот фавориты – Алина Паш с песней Тени забытых предков, Roxolana и ее Girlzzzz и Kalush Orchestra с хитом Stefania. Интервью с последними, кстати, вы можете прочесть на нашем сайте.

Прогноз букмекеров на Нацотбор к Евровидению 2022 Напомним, ранее одну из фавориток Нацотбора Алину Паш обвинили в поездке в Крым из-за российской границы и выступлений на корпоративах в РФ. Позже певица назвала "заказухой" скандал с концертом на аннексированном полуострове.