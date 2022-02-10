В Закарпатской области две лавины сошли на трассу Мукачево – Львов. Движение было временно перекрыто. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Закарпатской области. Сообщается, что в Раховском районе сошли две снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов (153 км, с. Деловое) "Движение было временно перекрыто. Дорожники расчистили автодорогу… Объем одной лавины примерно 50 кубических метров, другой — 360. Просим водителей быть внимательными", — говорится в сообщении. Напомним, ранее в Карпатах объявили третий уровень опасности, спасатели предупредили, что возможны оползни на дороги. До этого в конце января на трассу Мукачево – Рогатин в Закарпатье сошли лавины, которые загородили часть дороги.