НАТО рассматривает долгосрочное размещение боевых групп аналогичных тем, что уже существуют в странах Балтии и Польши, в Черноморском регионе, в частности, в Румынии.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции с премьером Британии Борисом Джонсоном, сообщает «Европейская правда».

Он подчеркнул, что НАТО это оборонный альянс и его цель – сохранение мира, предотвращение конфликта, и союзники это делают совместными усилиями.

По словам генсека, Альянс сейчас делает многое одновременно.

«Прежде всего, мы имеем увеличенное присутствие в восточной части Альянса: с большим количеством военных, боевых групп, самолетов, кораблей», – заявил Столтенберг.

«Второе – мы повысили готовность наших сил, которые мы в случае необходимости можем усилить», – добавил он.

«И в-третьих, сейчас мы рассматриваем, где нам нужно более долгосрочное размещение в восточной части Альянса. Сегодня у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Но сейчас мы рассматриваем размещение подобных боевых групп в Черноморском регионе, в Румынии», – сообщил генсек НАТО.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации блокировать часть акватории Черного и Азовского морей, а также Керченский пролив под предлогом проведения военно-морских учений.

Как сообщалось ранее, Россия направила группу больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов России в Черное море.