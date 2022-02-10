В основе обвала цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" (РДВ) лежат схемы недобросовестных трейдеров, выкупаемые у НАЭК "Энергоатом" объемы э/э с целью спекуляций. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко. "Трейдеры и поставщики начали активно выкупать у "Энергоатома" значительные объемы э/э на УЭБ, но не для поставки клиентам, а для спекуляций. Суть самих сделок заключается в том, что недобросовестные трейдеры впоследствии выставляют этот ресурс на продажу на рынке" на сутки. заранее" (РДН) по заниженным ценам — менее 1 тыс. грн/МВт-г и общий объем таких демпинговых заявок достигает 40%-50% всех продаж на РДН, таким образом искажая конъюнктуру и обваливая цену до уровня ниже себестоимости", – написал он на своей странице в Facebook в четверг. Как пояснил эксперт, "Энергоатом" заявляясь дороже спекулянтов, предоставляет им на РДН "услугу" по повышению цен продаж. "Они продают 95-100% своих заявок, а сам "Энергоатом" при этом не может реализовать свои объемы, вываливаясь на балансирующий рынок", — говорит он. По словам Омельченко, анализ результатов аукционов по продаже э/э государственных генерирующих компаний на Украинской энергетической бирже показал, что около 10 компаний с помощью демпинга практически всегда реализуют свои объемы. Среди них: "ЗЕВС Трейдинг", "Энерджикс", "МБС-Инжиниринг", "ОНК Групп", ООО "НЭК", "Электро Коммюнити", "Ютилити Трейдинг", "Тирас-Снаб", "Павер Трейдинг" , "Русол Энерджи". "Среди них есть более-менее известные компании, где-то скандальные, есть давние импортеры э/э и есть и новоиспеченный импортер из Беларуси — "Электро Коммьюнити". О большинстве практически ничего не известно в публичной плоскости, это и понятно — схемы любят тишину", — заметил эксперт. Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко отметил, что в ситуации, когда под угрозой энергетическая безопасность государства и интеграция с европейской энергосистемой, регулятор должен взять под контроль ситуацию с манипуляциями на рынке и запретить недобросовестным трейдерам участвовать в торгах на РДН. Как сообщалось, компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреле из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.