На Олимпийских играх в Пекине прошли последние соревнования в санном спорте. Команды соревновались в смешанной эстафете. Об этом сообщает РБК-Украина. В финале состязались 14 лучших команд в мире. Сборная Украины заняла 11 место. Нашу команду представляли Юлианна Туницкая, Антон Дукач и дуэт Игоря Стахива и Андрея Лисецкого. Победу одержали главные фавориты соревнований – команда Германии. Они выиграли все золотые награды в санном спорте. Второй с минимальным отставанием от лидера стала австрийская сборная. Бронзу добыла в борьбе сборная Латвии. Результаты смешанной эстафеты: Германия (Натали Гайзенбергер, Иоганнес Людвиг, Тобиас Вендль/Тобиас Арльт) – 3:03.406 Австрия (Маделайне Эгле, Вольфганг Киндль, Томас Штой/Лоренц Коллер) – 3:03.486 Латвия (Элиза Тирумс, Крис) – 3:04.354 Напомним, что нидерландский конькобежец Схаутен с рекордом выиграл вторую золотую награду на Олимпиаде.