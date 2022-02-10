Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завтра, 11 февраля 2022, рассмотрит вопросы территориальной обороны и региональной политики. Но одной из основных тем будут российские учения, которые будут фактически блокировать украинские морские порты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в офисе президента. По его словам, одним из основных вопросов на завтрашнем выездном заседании СНБО в Харькове станет блокировка Россией частей Черного и Азовского морей. Кроме того, будут рассмотрены вопросы территориальной обороны, региональной политики, государственных финансов и ряд других. Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский собирает на 11 февраля в 15.30 выездное заседание СНБО. Оно состоится в Харькове, в здании облгосадминистрации. Также ранее стало известно, когда СНБО назовет первых олигархов.