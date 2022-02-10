Украинцы разработали умный стол, способный не только следить за вашей осанкой, но и заряжать гаджеты беспроводным способом, а также многое другое. Необходимая сумма для реализации проекта была собрана только за сутки на платформе Kickstarter. Все подробности уникальной разработки – в материале РБК-Украина.

Как отмечает генеральный директор Norm Дмитрий Девин, умный стол получил название Model B. Он построен из акрилового камня со встроенным питанием и трекингом осанки его пользователя.

В то же время, это не последние возможности разработки. Стол оборудован розетками и портами для зарядки ваших устройств проводным и беспроводными способами.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

"Все, что нужно для работы всегда под рукой: встроенная розетка с защитой от пролития, два мощных USB-C порта и беспроводная зарядка Magsafe на три устройства. Просто положите ваши устройства на стол, и они будут заряжаться от него", — отметил Дмитрий.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

Стол разработан из теплого акрилового камня, а его ножки – из прочного алюминия. Все материалы перерабатываются. В то же время разработка оборудована трекингом, следящим за давлением, идущим через ваши локти на него. Если вы начнете сокрушаться – стол сразу вас об этом предупредит. "Столы Model B идут в два размера с черными и белыми столешницами. Столы проектироваться в Киеве, Москве и Сан Франциско, компоненты будут производиться во Франции и Китае, сборки в США и Украине", — добавил Дмитрий.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit)

Сегодня стол Norm Model B доступен со скидкой до -30%, а его доставка начнется уже в августе текущего года.

Фото: украинцы придумали умный стол (press kit) Напомним, РБК-Украина также рассказывала и об уникальном трекере ZooZy, который помогает следить за здоровье домашних любимцев. Гаджет был разработан в Украине.