Компания TomTom из Нидерландов опубликовала ежегодный рейтинг городов с самым плотным трафиком. В списке самых неблагоприятных для водителей городов попали несколько украинских городов.

В 2021 году Киев занял 3 место в Европе и 3 – в мире. Еще в 2019 году столица находилась в общемировом рейтинге на 12-м месте.

Ужасная ситуация с движением наблюдается в Одессе. Если в 2020 году город находился на 11 месте по трафику в мире, то в 2021 — на 6.

Харьков занимает в мировом рейтинге 12 место, а Днепр 25.

Британское издание The Independent включило Одессу в список городов, которые стоит посетить в 2022 году.

В Украине начали свою работу патрульные «Фантомы» — они незаметно фиксируют нарушение скоростного режима и передают информацию о нарушителях в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении.