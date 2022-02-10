Профильный комитет Госдумы по делам СНГ на следующей неделе рассмотрит проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщил глава комитета Леонид Калашников (один из авторов документа), пишет ТАСС.

«Скорее всего комитет будет 15 февраля обсуждать и дальше выносить на Совет Думы решение», – сказал он.

По его словам, свое решение по проекту обращения направила только «Справедливая Россия – За правду», другие фракции свою позицию не представили.

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