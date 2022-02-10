В соцсетях распространяется информация о продажах пикапов Mitsubishi L200, которые были предоставлены Государственной пограничной службе Украины в качестве международной технической помощи от США.

В пресс-службе МВД подчеркивают, что эта информация не что иное, как фейк.

«4 февраля Государственная пограничная служба официально уведомляла о передаче автомобилей от США. Фотографии с этого мероприятия находятся в открытом доступе. Любой имеет возможность их просмотреть и скачать. Отметим, вся полученная пограничниками техника в наличии. Ее распределение в подразделения будет происходить в соответствии с договоренностями с международными партнерами. Нет и речи о продаже», — говорится в сообщении правоохранителей.

В аэропорт «Борисполь» прибыл самолет с военной помощью от Великобритании, на его борту находятся военные грузы и оборудование для сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2.