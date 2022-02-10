Государственное регулирование цен не помогло, в Украине серьезно дорожает куриное мясо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За первые месяцы этого года подорожание произошло на рекордные 70%. За килограмм филе нужно отдать более 122 гривен. Это на 30 гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Килограмм бедра стоит более 100 гривен, а голени — почти 70 гривен.

Удорожание эксперты связывают с уменьшением поголовья кур и высокими ценами на энергоносители.

Сейчас Украина увеличила импорт мяса. В январе он вырос в четыре раза. Мясо завозят из Дании, Нидерландов и Бельгии.

В Украине цена на сахар снова выросла. В частности, стоимость килограмма в январе 2022 составила 25,78 грн. Однако в феврале цена выросла.

В Украине выросли цены на крупы. По сравнению с декабрем 2021 года цены на гречку, рис и пшено увеличились на несколько гривен за килограмм.