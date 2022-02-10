Полиция Харьковской области намерена вызвать на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

Правоохранители сообщают, что 9 февраля на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» произошло ДТП. Неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, сбил пешехода – мужчину в возрасте примерно 50 лет. От полученных травм он скончался. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя и вызывают на допрос возможного участника ДТП.

«Украинская правда» со ссылкой на источники в авиационной сфере пишет, что бизнесмен Александр Ярославский уже покинул Украину. Он якобы вылетел в Лондон вместе с тестем Сергеем Свентицким.

Полицейские, которых допросили в Государственном бюро расследований, не подтвердили получение предложений о взятке от народного депутата Александра Трухина после ДТП с его участием.

Накануне, Государственное бюро расследований озвучило новые подробности резонансной аварии с участием народного депутата Александра Трухина. Следователи изучили материалы камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя — за рулем Audi A8 находился человек в одежде красного цвета. Человеком в красной одежде оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета).