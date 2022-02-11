По меньшей мере, 50 тыс. домов будут обновлены в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая термомодернизация". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первой вице-премьер-министра-министра экономики Юлии Свириденко во время заседания президиума Конгресса региональных и местных властей. Первая волна термомодернизации, которая стартует в этом году, охватит 6437 зданий по всей стране, среди них более 5 тыс. многоэтажных домов. "На первом этапе мы отремонтируем дома, которые были возведены до 1990-го года, а на следующем — охватим новые, имеющие класс энергоэффективности меньше С", — отметила Свириденко. По расчетам правительства, в следующем отопительном сезоне украинцы будут платить за отопление своих уже термомодернизированных квартир в среднем на 30-50% меньше, а запуск программы позволит обеспечить работой 170 тыс. специалистов. Кроме того, государство, которое сэкономит энергоресурсы, сможет их более рационально распределить. "Мы сможем сократить на 2,5% импорт газа, это особенно важно сегодня, когда государство-агрессор использует энергетику как оружие", – сказала министр. Государство планирует инвестировать в программу 140 млрд. грн., которые будут направляться Укрфинжиллом на целевые кредиты под 3% годовых органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям. Как сообщалось, в конце прошлого года термомодернизацию провели в первых 8 пилотных домах в Днепре, отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В обновленных домах потери тепла из здания и потребления энергоресурсов уменьшилось вдвое. Среди мероприятий, проводимых в рамках программы, есть теплоизоляция стен, чердаков, подвалов, замена наружных дверей, установка или модернизация индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии. По словам президента Владимира Зеленского, результаты программы смогут ощутить более 1,5 млн граждан, которые уже в следующем отопительном сезоне смогут платить за тепло на 60% меньше. Речь о 700 тысячах семей, проживающих в многоэтажных домах. "Я думаю, эффект будет масштабным, экономия, кстати, 8 млрд грн за отопительный сезон 2022-2023 годов", – заявил Зеленский. Он добавил, что приоритет в обновлении должен предоставляться аварийным и опасным зданиям. "Важно, чтобы мы анализировали те дома, которые просто опасны", – подчеркнул президент.