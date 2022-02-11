Подозреваемый по делу о смертельном ДТП с автомобилем харьковского бизнесмена Александра Ярославского скрывается от органов следствия. Вчера в полицию обратился мужчина, представившийся водителем автомобиля и взявший вину на себя. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По словам представителя прокуратуры, сегодня подозреваемый не явился в суд, который должен был избрать ему меру пресечения. "(Он – ред.) скрывается от следствия", — отметил Чубенко. Что известно о ДТП под Харьковом В среду около 23:00 автомобиль сбил мужчину в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Тело обнаружили проезжавшие мимо водители, после чего вызвали полицию. На месте ДТП обнаружили номера автомобиля, принадлежащего фирме бизнесмена Ярославского. Утром в полицию пришел мужчина с адвокатом, заявил, что работает на Ярославского и что это он сбил того мужчину, но самого момента удара не видел, поэтому думал, что столкновение было с животным. Вечером четверга министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что дело о ДТП пытались сфальсифицировать, а "виновник" в момент аварии вообще находился в другом месте. Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области, а генпрокурор Ирина Венедиктова анонсировала расследование в отношении полицейских и прокуроров. Сам Ярославский находится в Лондоне, куда вылетел незадолго после ДТП. Правоохранители планируют его допросить по возвращении в Украину. Сегодня ночью в доме и гостинице Ярославского прошли обыски. Напомним, сегодня стало известно, кто погиб в ДТП с Ярославским автомобилем.