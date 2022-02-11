Сегодня у "Действия" есть только два опроса. Вскоре их количество начнет расти и поможет правительству взаимодействовать с пользователями приложения. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Опросы мы придумали еще годы назад. До этого были петиции в "Действии". Благодаря этому мы поняли, как это работает и как можно улучшить в законодательстве. На одном из бордов приняли решение создать опрос", — отметил Федоров. По словам Министра, ранее команда "Действия" проводила опрос в социальных сетях, где количество подписчиков на тот момент составляло от 70 до 89 тысяч. Сегодня приложением пользуется 14 миллионов человек. "Раньше нам пользователи массово подсказали, что нужно убрать опцию удаления COVID-сертификата. После этого команда поняла, что необходимо запускать опрос внутри программы", — заметил Федоров. Какое-то время, как добавил министр, опросы будут проводиться по поводу развития цифрового государства. Через некоторое время команда "Действия" урегулирует, чтобы другие министерства также могли задавать собственные вопросы ради ответа украинцев. Напомним, РБК-Украина объясняло, как работает функция опроса в приложении "Действие".