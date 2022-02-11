Правление Национального банка встретилось с послами и представителями посольств стран "Группы семи" (G7), а также послом ЕС в Украине. Поддержка международных партнеров важна для обеспечения макроэкономической устойчивости. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Кирилла Шевченко в Facebook. Как отметил Шевченко, во время встречи обсудили самые актуальные вопросы сегодняшней повестки: текущую макроэкономическую ситуацию в Украине, ситуацию на валютном рынке, а также монетарную и валютную политику НБУ, состояние дел в банковском секторе. "Мы подчеркнули, что сегодня поддержка наших международных партнеров, в том числе информационная, очень важна для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине в нынешних условиях", — добавил он. Напомним, послы стран Европейского союза одобрили предложение Еврокомиссии о выделении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины. Это должно ускорить принятие окончательного решения в Европарламенте.