Одним из самых распространенных инфекций и мире является ветряная оспа, или ветрянка. Вирус передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. В частности, это типичная детская инфекция, которая обычно легко переносится, но может иметь серьезные осложнения, даже опасные для жизни, особенно для младенцев и беременных женщин. Чаще болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактом детей при посещении детских садов и школ. Как проявляется болезнь Болезнь проявляется сыпями, которые очень чешутся, повышением температуры тела и недомоганием. Такая сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу. Больной ветрянкой считается заразным в течение 10–12 дней. Кроме того, ветряная оспа относится к болезням, выздоровление от которых происходит без медицинского вмешательства. Чтобы облегчить зуд, нужно подсушить сыпь и снизить риск кожного воспаления. Врачи говорят, что невозможно предположить, насколько серьезными будут симптомы у вашего ребенка. Поэтому наилучший способ защиты – прививка. Прививку делают с 12 месяцев и в любом возрасте потом. Сделать прививку рекомендуют: женщинам, которые планируют беременность и ранее не болели ветряной оспой, поскольку вирус может проникнуть через плаценту к плоду и привести к плохим последствиям; ¦работникам здравоохранения и образования, имеющим высокий риск инфицирования. Ранее мы сообщали о группах крови, обладающих сильнейшим иммунитетом. Также мы писали, какой чудо-продукт защищает иммунную систему.