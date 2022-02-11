Украинский скелетонист Владислав Гераскевич показал плакат в поддержку Украины. Об этом сообщает РБК-Украина. После финиша в третьем заезде Владислав показал в камеру плакат с надписью — "Нет войне в Украине!". Скриншот по трансляции "Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны и я не хочу войны в своем государстве. Я не хочу, чтобы люди погибли из-за войны" – сказал в эфире "UA:Первый" Владислав Гераскевич Гераскевич пробился в финальную четвертую попытку и завершил соревнования на Олимпиаде за пределами топ-15. Напомним, что нидерландка Шултинг стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке.